"Это сказка". Экс-глава "Жилфонда" Авдюхина высказала своё отношение к обвинению

Авдюхина сказала, что мошенницей она не является и деньги у клиентов не похищала Бывший директор барнаульского "Жилфонда" Людмила Авдюхина высказала своё отношение к предъявленному обвинению на суде 4 декабря 2024 года.
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