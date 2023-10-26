Юго-Восточный К...
MainBlogЖКХОБЩЕСТВОПРОИСШЕСТВИЯЗВЕЗДЫРАЙОНЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Юго-Восточный Курьер

67 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей БСА
    а чё бочкарев то это поц радуется. Предприятия убираются и строятся на их месте человейники. Видно что молодой да без...Андрей Бочкарёв: ...
  • Виктор Александров
    Нагло влезший к нам «онлайн», Оксфордский словарь определяет как «управляемый компьютером или подключённый к нему» ил...Марат Хуснуллин п...
  • Василий Садайло
    Радость то какая, сам Дима проголосовал, вся страна зашлась в экстазе. Такое событие, сегодня напьюсь.Дмитрий Медведев ...

Собянин: В Москве открылись еще два волонтерских центра «Доброе место»

Собянин: В Москве открылись еще два волонтерских центра «Доброе место»

Волонтерское движение Москвы объединяет более 1,16 млн человек   Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге  на своем персональном сайте рассказал о двух новых волонтерских центрах «Доброе место», открывшихся в Восточном и Южном округах столицы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх