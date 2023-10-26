Собянин: В Москве открылись еще два волонтерских центра «Доброе место»

Волонтерское движение Москвы объединяет более 1,16 млн человек Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал о двух новых волонтерских центрах «Доброе место», открывшихся в Восточном и Южном округах столицы.
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