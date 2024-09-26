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Какой сегодня день: 27 сентября

Какой сегодня день: 27 сентября

Сегодня, 27 сентября отмечается Всемирный день туризма. Целью праздника является пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных стран.

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