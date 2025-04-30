Эксперты разобрали утильсбор: чего ждать водителям после 1 мая

С 1 мая 2025 года в России кардинально меняются правила расчета утилизационного сбора для автомобилей, импортируемых из стран ЕАЭС (Евразийский экономический союз: Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения).
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