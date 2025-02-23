Режиссер оценил уникальность фильма «Красный шелк»

В широкий прокат вышел исторический детектив в духе экшена под названием «Красный шелк». Критики отмечают, что такой фильм в России никогда не создавался, и они уже обозначили его как важное событие для отечественного кино.
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