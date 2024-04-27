Утренние пробки в Подмосковье составили 4 балла 27 апреля

Утром в субботу загруженность дорог Московской области составила четыре балла. Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, на магистралях и шоссе находятся более 898 тысячи автомобилей, что на 1% выше средних значений.
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