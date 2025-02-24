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Импорт электроники в Россию слегка упал впервые с 2022 года

Импорт электроники в Россию слегка упал впервые с 2022 года

Общие поставки всего высокотехнологичного импорта год к году также сократились на 1%. Среди основных причин падения импорта выделяют высокую ключевую ставку и проблемы с оплатой в китайских банках Импорт электроники в Россию уменьшился впервые за два года.

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