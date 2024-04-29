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Америка равно "Бог"? Как бы не так. Россия и Китай развеяли этот мираж. Когда же очнутся все остальные?

Америка равно "Бог"? Как бы не так. Россия и Китай развеяли этот мираж. Когда же очнутся все остальные?

© AP Photo / Andrew Harnik Вчера 175 прочитали США мнят себя всеведущим и всесильным Богом, в руках которого судьба всех и вся.

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Комментарии
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Лев Добрый
Главарь высшей расы, маразматик байдя, скоро начнёт в штаны гадить от недержания!😜👈😱👍
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11 час.

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