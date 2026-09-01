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Татар-информ

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Четыре человека погибли из-за удара вражеских БПЛА по грузовикам в ЛНР

Четыре человека погибли из-за удара вражеских БПЛА по грузовикам в ЛНР

В ЛНР четыре человека погибли в результате атаки вражеских беспилотников по мирным жителям. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

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