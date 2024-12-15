Юрист Русяев: СНИЛС может быть использован мошенниками в самых разных схемах

Управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры» юрист Илья Русяев в беседе с RT отметил, что номер СНИЛС — это важный элемент идентификации, который может быть использован мошенниками в самых разных схемах.
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