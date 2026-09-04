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2026 елда автомобильчеләр ташламалардан һәм субсидияләрдән файдалана ала

2026 елда автомобильчеләр ташламалардан һәм субсидияләрдән файдалана ала

Татарстанда яшәүчеләр яңа автомобиль сатып алганда, ташламалардан һәм субсидияләрдән файдалана ала. Бу хакта тулырак мәгълүмат «Татар-информ» материалында.

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