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Председатель совета директоров, три топ-менеджера «Евротранса» и экс-сотрудники МВД задержаны по делу о хищении топлива

Председатель совета директоров, три топ-менеджера «Евротранса» и экс-сотрудники МВД задержаны по делу о хищении топлива

Хищение топлива из ГУ МВД по Московской области: задержаны председатель совета директоров ПАО «Евротранс», трое топ-менеджеров компании, а также трое бывших высокопоставленных сотрудников МВД.

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