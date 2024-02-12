«Известия» узнали об обысках в Росавиации из-за вывода 59 бортов за рубеж

7 февраля обыски прошли в центральном офисе Росавиации на Ленинградском проспекте в Москве.<strong>Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила два уголовных дела о незаконном выводе из российской юрисдикции 59 самолетов и вертолетов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии