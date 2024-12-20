Еле ходит: состояние здоровья Арнольда Шварценеггера вызвало беспокойство

Поклонники всерьез переживают за голливудского актера Арнольда Шварценеггера. Видео, сделанное недавно в Нью-Йорке, где проходят съемки нового фильма «Человек с мешком», говорит само за себя: артист с трудом передвигается и не может сесть в автомобиль без посторонней помощи.
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