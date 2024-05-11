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WhatsApp переработал темный режим для пользователей Android и iOS

WhatsApp переработал темный режим для пользователей Android и iOS

WhatsApp (принадлежат корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) представляет собой обновленную версию своих приложений для iOS и Android, направленных на улучшение пользовательского опыта через обновленные интерфейсы.

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