WhatsApp переработал темный режим для пользователей Android и iOS

WhatsApp (принадлежат корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) представляет собой обновленную версию своих приложений для iOS и Android, направленных на улучшение пользовательского опыта через обновленные интерфейсы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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