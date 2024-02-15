Помощник уральского полпреда обсудил развитие кузницы кадров для УВЗ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 февраля, ФедералПресс. Помощник полномочного представителя президента в УрФО Евгений Гурарий обсудил с представителями федеральных и региональных органов государственной власти вопросы развития Нижнетагильского машиностроительного техникума.
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