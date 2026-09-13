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Царьград

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В Новосибирской области за сутки 39 пожаров и 12 ДТП с жертвой

В Новосибирской области за сутки 39 пожаров и 12 ДТП с жертвой

В Новосибирской области за минувшие сутки зафиксировано 39 возгораний. Почти половина из них — 19 случаев — пришлась на тление мусора и сухой растительности.

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