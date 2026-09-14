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Сырье будущего: в РФ запустили вторую установку по переработке обедненного урана

Сырье будущего: в РФ запустили вторую установку по переработке обедненного урана

t.me/Росатом То, что десятилетиями считалось отходами, может стать сырьем будущего. В Красноярском крае запустили вторую в России установку по переработке обедненного урана.

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