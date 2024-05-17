Два челябинских троллейбуса меняют маршруты

Троллейбусы №5 и №7 временно изменят трассу движения. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 22 часов 18 мая подрядчики начинают модернизацию контактной сети на участке улицы Воровского от проспекта Ленина до Свердловского проспекта.