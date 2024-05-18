«Остановили поезда на сутки»: Харьковское подполье стало кошмаром для ВСУ

В Харьковской области подполье уничтожило железнодорожный релейный шкаф, прервав, таким образом, движение военных составов минимум на стуки, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.
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