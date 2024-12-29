Японцы, как и Трамп, хотели бы «дружить» с Китаем против России

Влиятельная американская газета и цифровая медиакомпания The Hill, которую неофициально называют «газетой американского Конгресса», недавно поведала, что избранный президент США Дональд Трамп среди других внешнеполитических приоритетов имеет цель «сочетанием воинственных угроз и дружественных отношений» прервать связи между Китаем, Россией, Ираном и КНДР».