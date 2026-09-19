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Петрыкина восхищается Трусовой: родить и потом ещё катать с четверными

Петрыкина восхищается Трусовой: родить и потом ещё катать с четверными

Эстонская фигуристка Нина Петрыкина рассказала, что Александра Игнатова (Трусова) вдохновляет её. «Родить и потом ещё катать с четверными! Честно, я иногда так расстраиваюсь, что у меня не получается, потому что я, в отличие от неё, не рожала, а у меня всё равно не получается.

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