Петрыкина восхищается Трусовой: родить и потом ещё катать с четверными

Эстонская фигуристка Нина Петрыкина рассказала, что Александра Игнатова (Трусова) вдохновляет её. «Родить и потом ещё катать с четверными! Честно, я иногда так расстраиваюсь, что у меня не получается, потому что я, в отличие от неё, не рожала, а у меня всё равно не получается.