🗣Если в Евпатории не смогут решить вопрос с водой, в городе установят ёмкости и добавят больше водовозок «Если до 9 вечера мы увидим, что тенденция не выравнивается, добавим большее количество машин.
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🗣Если в Евпатории не смогут решить вопрос с водой, в городе установят ёмкости и добавят больше водовозок «Если до 9 вечера мы увидим, что тенденция не выравнивается, добавим большее количество машин.