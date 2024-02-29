Тим Кук ещё раз пообещал раскрыть подробности о технологиях искусственного интеллекта Apple в этом годуРуководству Apple на только что прошедшем ежегодном собрании акционеров пришлось коснуться темы активности компании в сфере разработки систем искусственного интеллекта, и генеральный директор Тим Кук (Tim Cook) уже второй раз за месяц заявил, что в текущем году поделится с аудиторией подробностями о тех инициативах, которые «заложат фундамент в сфере генеративного искусственного интеллекта» и «переопределят будущее».