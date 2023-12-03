Морозы отступят: плюсовая температура вернется в Уссурийск на следующей неделе

На следующей неделе характер погоды в Уссурийске будет "плавающим". Теплее всего по прогнозу синоптиков будет в середине недели, температура воздуха подымется до +3 °С, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Примгидромет.
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