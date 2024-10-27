Что находится под дном Мирового океана: ученые показали видео

Модест

Учёные сделали вывод, что под землёй находится порода. И под океаном находится порода. А в носу козявка, которую они выковыряли и опубликовали с заумным видом как величайшее научное достижение. А то ведь все думают, что под нами три слона и черепаха, а Земля плоская как поднос.