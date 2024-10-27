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Что находится под дном Мирового океана: ученые показали видео

Что находится под дном Мирового океана: ученые показали видео

Океаны покрывают три четверти поверхности нашей планеты, и, несмотря на это, многие их тайны остаются неизведанными.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Учёные уже сделали своё дело...Они поставили МИР на край ГИБЕЛИ.
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19 час.
Владимир Алтайцев
И опять ты  нагло лжёшь. Не учёные, а политики поставили мир на  край  гибели.
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16 час.
Модест
Учёные сделали вывод, что под землёй находится порода. И под океаном находится порода. А в носу козявка, которую они выковыряли и опубликовали с заумным видом как величайшее научное достижение. А то ведь все думают, что под нами три слона и черепаха, а Земля плоская как поднос.
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13 час.

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