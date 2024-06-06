Певец Сергей Лазарев показал свою старшую внебрачную дочь

Сергей Лазарев недавно удивил поклонников. Он поделился неожиданной новостью. У артиста, как известно, есть двое детей: шестилетняя дочь Анна и девятилетний сын Никита, с которыми из-за частых гастролей певец видится не так часто, как хотелось бы.