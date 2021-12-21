ИЗВЕСТИЯ iz

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Путешествия по России превысили уровень 2019 года на 15%

Путешествия по России превысили уровень 2019 года на 15%

В 2021 года россияне совершили на 15% больше поездок по стране, чем в допандемийном 2019 году, самыми популярными направлениями стали Краснодарский край и Крым, сообщил «Известиям» гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

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