Путешествия по России превысили уровень 2019 года на 15%

В 2021 года россияне совершили на 15% больше поездок по стране, чем в допандемийном 2019 году, самыми популярными направлениями стали Краснодарский край и Крым, сообщил «Известиям» гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.