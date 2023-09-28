Почему руководитель должен сам отбирать людей на вакансию?

Каждый руководитель имеет свой чемодан с ошибками, куда он или она складывает неудачный опыт. Иногда стоит заглянуть в чемодан к другим руководителям, чтобы задуматься, а не допускаю ли я ошибку, которая уже давно исследована и пройдена другими? Давайте сегодня заглянем в отделы чемодана под названием «Подбор персонала», «Испытательный срок» и «Увольнение».