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Трамп назвал немыслимым и неприемлемым появление кораблей России у побережья Флориды

Трамп назвал немыслимым и неприемлемым появление кораблей России у побережья Флориды

  Очередной «привет» всем, кто считает Дональда Трампа «лапушкой» и русофилом великим. А вот Донюшке-лапушке не нравятся наши корабли возле Кубы.

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Комментарии
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Геннадий Ушаков
Терпи Трамп, сами виноваты. Да и это, появление кораблей России у побережья Флориды, очень даже мягко по сравнению с США.  Расстояние между Флорида и Куба составляет 577 км. Они летают и плавают совсем в близи нашей границе, да и подводную лодку Курск мы США никогда не забудем. Трамп радуйся и думай, пока мы еще очень терпеливы к вашим наглым выходкам. Во всяком случае у Трампа даже мычать, как корове, в нашу сторону нет никого морального права. Время быковать   в сторону Росси кончалось.
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