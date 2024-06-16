Геннадий Ушаков

Терпи Трамп, сами виноваты. Да и это, появление кораблей России у побережья Флориды, очень даже мягко по сравнению с США. Расстояние между Флорида и Куба составляет 577 км. Они летают и плавают совсем в близи нашей границе, да и подводную лодку Курск мы США никогда не забудем. Трамп радуйся и думай, пока мы еще очень терпеливы к вашим наглым выходкам. Во всяком случае у Трампа даже мычать, как корове, в нашу сторону нет никого морального права. Время быковать в сторону Росси кончалось.