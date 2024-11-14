Reuters: новая военная помощь администрации Байдена может не успеть дойти до Киева

Хотя президентская администрация Джо Байдена и будет стараться передать максимум вооружений Киеву до вступления в должность Дональда Трампа, нет никакой гарантии того, что у нее получится это сделать, пишет информационное агентство Reuters.
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