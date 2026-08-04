Учёные уточнили размеры крупнейшей галактики IC 1101 и доказали её рост

Новые наблюдения при помощи телескопа Isaac Newton на Канарских островах показали, что диаметр основной звёздной части галактики IC 1101 составляет около 1,7 млн световых лет, что почти в 15 раз превышает размеры Млечного Пути и значительно больше прежних оценок в 370 000 световых лет.