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Регионы России

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Учёные уточнили размеры крупнейшей галактики IC 1101 и доказали её рост

Учёные уточнили размеры крупнейшей галактики IC 1101 и доказали её рост

Новые наблюдения при помощи телескопа Isaac Newton на Канарских островах показали, что диаметр основной звёздной части галактики IC 1101 составляет около 1,7 млн световых лет, что почти в 15 раз превышает размеры Млечного Пути и значительно больше прежних оценок в 370 000 световых лет.

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