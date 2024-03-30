30 марта исполняется 9 дней со дня страшной трагедии в "Крокус Сити Холле", которая унесла жизни более 140 человек.
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30 марта исполняется 9 дней со дня страшной трагедии в "Крокус Сити Холле", которая унесла жизни более 140 человек.