Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Шесть человек пострадали при пожаре на НПЗ в Калифорнии

Шесть человек пострадали при пожаре на НПЗ в Калифорнии

На нефтеперерабатывающем заводе в калифорнийском городе Мартинес, расположенном в округе Контра-Коста, произошел пожар, в результате которого пострадали шесть человек, четверо из них были госпитализированы.

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