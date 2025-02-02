Шесть человек пострадали при пожаре на НПЗ в Калифорнии

На нефтеперерабатывающем заводе в калифорнийском городе Мартинес, расположенном в округе Контра-Коста, произошел пожар, в результате которого пострадали шесть человек, четверо из них были госпитализированы.
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