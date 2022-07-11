Белый дом сообщил о планах Ирана передать России беспилотники

Белый дом утверждает, что Иран предоставит России «сотни» беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в понедельник, 11 июля, сообщает Assosiated Press со ссылкой на помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
Белый дом утверждает, что Иран предоставит России «сотни» беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в понедельник, 11 июля, сообщает Assosiated Press со ссылкой на помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
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