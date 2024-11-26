Актриса Мохирева: атмосфера на съемках новой "Молодежки" была дружественной

Актриса Вероника Мохирева, которая сыграла роль Алисы Шумаковой в сериале "Молодежка. Новая смена", призналась, что атмосфера между режиссером, операторами и артистами во время съемок сезона была дружественной.
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