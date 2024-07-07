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Царьград

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В станиц Ленинградской потушили пожар на нефтебазе после атаки беспилотников ВСУ

В станиц Ленинградской потушили пожар на нефтебазе после атаки беспилотников ВСУ

В результате падения обломков дрона на территорию предприятия загорелся резервуар с топливом.Киевский режим атаковал гражданские объекты в трёх районах Краснодарского края в ночь на 6 июля.

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