Большой театр России и зал «Зарядье» подпишут соглашение о сотрудничестве

15 апреля пройдет первый концерт Симфонического оркестра Большого театра России В Москве начинается масштабное сотрудничество Московского концертного зала «Зарядье» и Государственного академического Большого театра России, в рамках которого гостям будут представлены совместные постановки.
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