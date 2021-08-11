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Итальянский художник Клаудио Сакки (Claudio Sacchi)

Итальянский художник Клаудио Сакки (Claudio Sacchi)

Клаудио Сакки, современный итальянский художник, родился в городе Пезаро, Италия, 19 декабря 1953.Обучение живописи начал в художественной школе в Урбино, и продолжил повышать свой художественный уровень в Академии изящных искусств во Флоренции.

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zorbel белкин
Супер!!!!!
Валентина Филиппова
Прекрасные лица!
Валерий Евстафьев
Стеклянные глаза почти на всех картинах. Лица проработаны не так тщательно, как глаза - от этого впечатление стеклянных глаз. Некоторые ещё и косые. Натюрморты помпезно тяжелы.
Вадим
Спасибо
Лариса Овчинникова
Вряд ли подобную живопись можно отнести к реализму. Уж очень много личностного. Нет главного, что отличает истинного художника, это искры Божьей, т.е. жизни. Поэтому, на мой взгляд, чаще футуристическая живопись честнее..Это просто романтизм. Причем коммерческий.
Сергей Самойлов
Галерея женских портретов прекрасна! Конечно, профессиональные искусствоведы могут увидеть то, что просто любителям недоступно, но ощущение от этих картин такое,что невозможно оторваться!
Сергей Самойлов
Спасибо большое за эту подборку!
Рая НИКОЛОВА
Мне очень понравились работы художника. Спасибо.

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