Итальянский художник Клаудио Сакки (Claudio Sacchi)

Клаудио Сакки, современный итальянский художник, родился в городе Пезаро, Италия, 19 декабря 1953.Обучение живописи начал в художественной школе в Урбино, и продолжил повышать свой художественный уровень в Академии изящных искусств во Флоренции.
Клаудио Сакки, современный итальянский художник, родился в городе Пезаро, Италия, 19 декабря 1953.Обучение живописи начал в художественной школе в Урбино, и продолжил повышать свой художественный уровень в Академии изящных искусств во Флоренции.
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