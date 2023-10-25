В Киеве паникуют: военные поставки США на Украину резко сократились

Украина и Соединённые Штаты начали сотрудничать в военно-технической сфере ещё в 2021 году, однако сегодня в поставках вооружения и техники из-за океана произошли изменения - прежде всего, в темпах и объёмах поставок.
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