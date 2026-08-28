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Мировое обозрение

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Медведев призвал развивать российские технологии без «железного занавеса»

Медведев призвал развивать российские технологии без «железного занавеса»

Заявление Дмитрия Медведева на Фестивале новых медиа — это попытка нащупать трезвую середину в оглушительном споре между изоляционистами и либералами от IT.

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