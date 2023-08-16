Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Иан Гарри про Шавката Рахмонова: «Он – крутой чел. Хотелось бы посмотреть его поединок с Холландом»

Ирландский боец UFC Иан Гарри порассуждал о том, кто мог бы стать соперником его одноклубника по залу Kill Cliff FC в США, шестого номера рейтинга полусреднего дивизиона Шавката Рахмонова из Казахстана: «Бой с Келвином Гастелумом был логичным вариантом для Шавката.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх