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Риторика по русским спортсменам меняется: Бодибилдеры станут первыми

Риторика по русским спортсменам меняется: Бодибилдеры станут первыми

Царьград ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Европа начала менять свою риторику по отношению к русским спортсменам.

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