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На Украине раскрыли последствие увольнения Буданова

На Украине раскрыли последствие увольнения Буданова

Полковник запаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Свитан заявил, что потенциальное увольнение главы ГУР Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) приведет Киев к потере Донбасса.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Червь.....так и хочется плюнуть в эту надменную рожу😡😡😡
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