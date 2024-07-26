Появились новые подробности в уголовном деле Алексея Серебрякова, задержанного за подрыв офицера Минобороны

Появились новые подробности в уголовном деле Алексея Серебрякова, задержанного за подрыв офицера МинобороныЕвгения Серебрякова, задержанного в Турции по подозрению в подрыве машины с офицером Минобороны, доставили в Москву на допрос к следователю СК РФ.