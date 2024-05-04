Кудрявцева призвала спасти Анастасию Волочкову :: Шоу-бизнес

Новая поездка Анастасии Волочковой на Мальдивы стала одной из самых скандальных за последнее время. И дело не в обнаженных фотографиях с пляжа, к которым публика давно привыкла, а в состоянии знаменитости и ее высказываниях в соцсетях.
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