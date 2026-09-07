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166 тыс пассажиров застряли в аэропорту Джакарты из-за извержения вулкана Анак-Кракатау

Когда в результате извержения вулкана Анак-Кракатау в небо поднялся огромный столб пепла, огромные терминалы аэропорта Сукарно-Хатта в Джакарте превратились в импровизированный зал ожидания для 166 000 застрявших пассажиров, каждый из которых смотрел на табло вылетов, застывшее в молчаливом отчаянии.

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