166 тыс пассажиров застряли в аэропорту Джакарты из-за извержения вулкана Анак-Кракатау

Когда в результате извержения вулкана Анак-Кракатау в небо поднялся огромный столб пепла, огромные терминалы аэропорта Сукарно-Хатта в Джакарте превратились в импровизированный зал ожидания для 166 000 застрявших пассажиров, каждый из которых смотрел на табло вылетов, застывшее в молчаливом отчаянии.