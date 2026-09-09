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MeMo-Logic

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Мужчина погиб при ударе дрона ВСУ по частному дому

Мужчина погиб при ударе дрона ВСУ по частному дому

ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область, сообщает оперативный штаб региона вечером в среду .

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