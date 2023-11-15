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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» обыграл «Динамо» в КХЛ, уступая к 57-й минуте. В лайве на победу давали 9.00

«Спартак» победил «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ. Красно-белые большую часть матча проигрывали со счетом 2:3.

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