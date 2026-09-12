Хуситы заявили, что саудовские ВВС за два дня нанесли почти 130 ударов по Йемену

Официальный представитель движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сари заявил, что ВВС Саудовской Аравии за двое суток нанесли почти 130 ударов по йеменской территории.
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